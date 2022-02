Nécrologie : rappel à Dieu de l’ancien IGE, Amadou Ndiaye

Amadou Ndiaye ancien fonctionnaire dans le corps des Inspecteurs généraux d’État n’est plus! Il a été rappelé à Dieu à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff ce Mardi 15 Février. Doctorant en sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop, il fut instituteur et a participé à la formation de centaines de cadres actuels du pays. Après une carrière d'Inspecteur général d’État pendant plus de 10 ans, il prend sa retraite en 2011. Brillant intellectuel, il a publié beaucoup de contributions de haute facture sur l’actualité sénégalaise.

Dakaractu présente ses condoléances à sa famille à la Cité Sabé de Diamaguène et au corps des IGE.