Nécrologie : Seydou Dia du CESTI n’est plus

Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est en deuil. En effet, Le Professeur Seydou Dia, enseignant dans cette école de journalisme est décédé, ce dimanche, à Dakar. Seydou Dia était un enseignant émérite, pédagogue dans l’âme, mais toujours humble et d’un commerce facile avec les étudiants. Après la levée du corps à la mosquée de Gibraltar 1, le Professeur Dia comme l’appelaient ses étudiants, a été enterré au cimetière de Yoff. Les condoléances seront reçues à la maison familiale à Gibraltar 1, villa 209. «L’As» et Toutinfo.net présentent leurs sincères condoléances à sa famille, aux enseignants et étudiants du CESTI. Que le paradis soit sa demeure éternelle ! Amiine ya rabii !