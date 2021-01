Nécrologie : Rappel à Dieu de Thiouna Ndiaye Rose, fils aîné de Doudou Ndiaye Rose

Six ans après le décès de son père, Thiouna Ndiaye Rose tire sa révérence. Fils aîné du tambour major Doudou Ndiaye Rose, il était malade et hospitalisé depuis plusieurs jours. Il est mort hier soir. Le défunt était maître tambour au ballet national Sorano et directeur artistique du ballet Senemew à Blaise Senghor. Il a été enterré hier à Yoff à côté de son père...