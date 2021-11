Nécrologie : Nouha Mancaly, correspondant de la RFM à Bissau a tiré sa révérence.

L'excellente voix de la RFM à Bissau s'est tue à jamais. Nouha Mancaly a rendu l'âme dans la nuit du samedi au dimanche à Bissau. Un rappel à Dieu qui a sonné le monde de la presse, ses parents et le groupe de presse qu'il a servi durant plusieurs années.



Selon plusieurs témoignages postés sur les réseaux sociaux, le reporter à la voix captivante fut un homme simple, honnête et mesuré.



Le corps du défunt est attendu dans la capitale sud, Ziguinchor du pays où il doit être inhumé.

Dakaractu présente ses sincères condoléances à la RFM au groupe Futurs Média, et à sa famille...