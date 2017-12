Nécrologie : Mamadou Touré, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, tire sa révérence

L’ancien ministre de l’Economie et des Finances est décédé ce jeudi à Dakar. Pour rappel, c’est sur lui que Mamadou Ibra Kane et El Hadj Kassé avaient co-signé une biographie intitulée « Un Africain au cœur de l’économie mondiale », publiée en 2012.

Né en 1928 à Kaédi, l’époux de l’ex ministre Maïmouna Kane a été ministre de l’Economie et des Finances de 1983 à 1989. Une époque durant laquelle, sous ajustement structurel, le Sénégal a lancé les Nouvelles politiques agricoles et industrielles.



A ses débuts fonctionnaire de la Communauté économique européenne, Mamadou Touré a été ambassadeur, directeur de l'Institut africain pour le développement économique et la planification (IDEP), directeur du Département Afrique du Fmi.



Au crépuscule de sa carrière, il a présidé le conseil d’administration de la Banque sénégalo-tunisienne, dirigée par Abdoul Mbaye.



Quoiqu’apolitique, Mamadou Touré a participé aux Assises nationales du Sénégal, initiée par l’opposition à Abdoulaye Wade.



Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille et prie pour le repos de son âme.