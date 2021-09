Nécrologie : Le journaliste Alain Amobe Mevegue est mort.

Une journée sombre pour les médias internationaux. Le célèbre journaliste, animateur et fondateur de la chaîne UBINEWZ TV n’est plus! L’information a été partagée sur sa page facebook. Son décès annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi 08 Septembre a été brutal et aucune explication n’a encore été communiquée sur les causes de sa mort.



Passé par RFI, TV5Monde, CFI, MCM Africa, France ô le promoteur de télévision terminera sa carrière en fondant la Chaîne UBIZNEWS TV accessible dans 40 pays d’Afrique. Le média «Cameroun Web» nous informe que Mr Mevegue était au Cameroun il y a quelques semaines pour assister aux obsèques de sa mère. Très attaché à ses origines, le présentateur de France 24 et grand défenseur des cultures africaines s’est lors de ce séjour soumis aux rites ancestraux de sa communauté.