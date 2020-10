Nécrologie : Le PDG de SENICO Abdoulaye Dia a perdu son père.

Le PDG du groupe SENICO (Sénégalaise d'industrie et de commerce) est en deuil. Abdoulaye Dia vient de perdre son père El Hadj Omar Dia, décédé ce mardi.



La levée du corps est prévue mercredi matin à la mosquée de la Cité Fadia et l’enterrement à Darou Salam, le même jour.



Dakaractu présente ses sincères condoléances à Abdoulaye Dia et à toute la famille éplorée...