Nécrologie : Lamine Touré, ancien Formateur au CESTI n’est plus

La presse vient encore de perdre une icône en la personne du Professeur Lamine TOURÉ, ancien Formateur au CESTI, ancien de la RTS et Président du Jury RADIO du Concours des Meilleurs Reporters de la CJRS. Son rappel à Dieu est survenu ce dimanche. Le Professeur Touré d’un commerce facile et très apprécié par ses pairs a contribué à la formation d’une grande majorité des journalistes sénégalais. Paix et repos à son âme.