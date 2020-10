Nécrologie : La Notaire Me Nafissatou Diop Cissé a perdu sa mère.

Me Nafissatou Diop Cissé est en deuil. Dakaractu a appris ce jour le décès de sa maman Aminata Sow, institutrice à la retraite.



La levée du corps est prévue ce lundi à 14h à la mosquée de Sacré Coeur 3 et l’enterrement au cimetière musulman de Yoff, le même jour. Les condoléances et la cérémonie religieuse seront reçues demain à la Sicap Sacré Coeur 3 villa numéro 9 223.



Dakaractu présente ses sincères condoléances à Me Nafissatou Diop Cissé et à la famille éplorée.