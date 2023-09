Nécrologie : L'ancien footballeur international malien, Salif Keïta, est décédé !

Le premier Ballon d'Or africain en 1970 est décédé ce samedi 2 septembre à Bamako, a appris Dakaractu. Salif Keita (67 ans) est considéré à ce jour comme l’un des meilleurs joueurs africains voire mondiaux. Après des débuts convaincants dans l’AS Bamako et au Stade Malien, Salif Keita a surtout écrit sa légende dans le championnat français à l’AS Saint-Étienne où il a évolué entre 1967 et 1972. C’est d’ailleurs lui qui sera désigné soulier d’or en 1971 avec les Verts. Par la suite, il rejoindra l’Espagne à Valence et le Portugal via le Sporting. Son plus grand fait d’arme sous le maillot malien est une finale perdue lors de la CAN 1972...