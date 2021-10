Nécrologie : L'ancien footballeur international, Joseph Koto est décédé.

Nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de Joseph Marie Koto, ancien international et entraîneur de l’équipe nationale U23, ce jeudi après-midi.



Faisant partie de la génération 1986, avec les Oumar Touré, Locotte et Amadou Diop Boy Bandit, Koto s'est illustré au début des années 1980.



Joueur émérite et entraîneur assez titré avec les équipes locales et de jeunes, Koto laisse un grand vide autour de lui.



Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble du mouvement sportif sénégalais.