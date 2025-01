Nécrologie : Décès du Pr Abdoulaye Dieye, ancien rapporteur général de la CNRI

Le Professeur Abdoulaye Dieye n’est plus ! Ancien rapporteur général de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI), ce professeur émérite de droit constitutionnel a rendu l’âme ce jeudi 30 janvier 2025.



Le défunt, décrit par ses anciens étudiants – dont le député du Pastef, Amadou Ba – comme un « brillant professeur de droit, pédagogue et très généreux », a marqué plusieurs générations d’étudiants. « Il aura beaucoup contribué à nous faire aimer le droit », a témoigné Amadou Ba.



La presse perd ainsi une figure emblématique, une personne ressource toujours prompte à répondre aux questions juridiques et d’une grande disponibilité.



La Rédaction de Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu’au monde universitaire, en deuil suite à la disparition de cet illustre enseignant et juriste.