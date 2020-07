Nécrologie : Décès de l'épouse de Bara Sankharé, patron de la Sûreté urbaine

« J'ai le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès de mon épouse, Fatou Kiné Dièye. Priez pour elle ! ». C'est Bara Sankharé, patron de la Sûreté urbaine (Su) de Dakar, qui donne la triste la nouvelle.



L'épouse de l'ancien commissaire des Parcelles assainies est décédée mardi dernier, a annoncé le mari de la défunte. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital Principal de Dakar et l'enterrement au cimetière musulman de Yoff.



Dakaractu présente ses condoléances au Commissaire Bara Sankharé et à la famille éplorée.