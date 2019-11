Nécrologie : Décès de Pape Dia, frère du lutteur Bombardier

L’ancien Roi des Arènes, Serigne Dia dit Bombardier, vient de perdre son grand frère Pape Dia. Il était hospitalisé depuis quelques temps en France où il a rendu l’âme.

L’homme était un proche et acteur important de son frère lutteur, dans ses différents combats.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Bombardier et à la famille éplorée.