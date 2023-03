Nécrologie : Décès de Me Ousmane Sèye, avocat et membre de la coalition BBY

La mouvance présidentielle et l’ordre des avocats du Sénégal sont en deuil. En effet, ils viennent de perdre un de leurs membres. Il s’agit bien de l’avocat, Me Ousmane Sèye, responsable politique de Benno Bokk Yakaar et avocat très connu au Sénégal. Ce dernier, selon les informations de Dakaractu est décédé suite à un malaise. Une des figures du barreau de Dakar, Me Ousmane Sèye a été aussi, en politique, président du comité de pilotage pendant les dernières élections à Grand Yoff.



Dakaractu s’associe à la douleur de sa famille, de ces camarades politiques ainsi que ses confrères et leur présente ses condoléances les plus attristées.