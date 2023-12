Nécrologie : Décès de Lionel Mandeix, photographe officiel de la présidence de la République du Sénégal

Lionel Mandeix, le photographe officiel à la Présidence de la République, est décédé ce jeudi. Il était reconnu à travers les sorties et activités du chef de l’Etat. Ce dernier, peiné, rend hommage à « un grand professionnel de l’image, passionné et serviable ».







« J'ai appris avec consternation, le décès de M. Lionel Mandeix, photographe officiel à la Présidence de la République. Je rends un hommage particulier à un grand professionnel de l’image, passionné et serviable » a tweeté le chef de l’Etat dans son compte X.







Le chef de l’Etat présente également ses condoléances émues à sa famille et au personnel de la Présidence de la République.









Cheikh S. FALL