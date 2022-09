Nécrologie : Décès de El’hadj Moustapha Gueye, président de l’association des imams et Oulémas du Sénégal.

L’Imam Moustapha Guèye n’est plus. L’ancien de la RTS qui animait l’émission mythique « Lettres musulmanes » s’est éteint ce lundi à Paris où il était parti se soigner. Il était le président de l’association dès Imams et Oulémas du Sénégal.



