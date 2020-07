Nécrologie : Décès de Babacar Touré ancien président du CNRA.

Nous venons d’apprendre le décès de Babacar Touré, président Directeur général du Groupe Sud et ancien président du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).

Babacar Touré est décédé ce dimanche 26 Juillet 2020 des suites d’une maladie.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à nos confrères du Groupe Sud et à la famille éplorée.