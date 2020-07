Nécrologie : Décès de Ahmed Bachir Ndiaye, journaliste au quotidien « La Tribune »

Le journaliste du quotidien « La Tribune », Ahmed Bachir Ndiaye, est décédé ce mercredi 15 juillet des conséquences d’une longue maladie, ont annoncé ses collègues à Dakaractu. Depuis l’annonce de cette mauvaise nouvelle, les confrères cherchent à l’honorer en faisant des posts et autres publications sur les réseaux sociaux.



Ses collègues et anciens collègues n'ont eu de cesse de lui rendre hommage. C’est le cas de Mame Gor Ngom. « Le journaliste Ahmed Bachir Ndiaye décédé aujourd'hui, faisait partie de ces jeunes avec qui on avait débuté l'aventure du journal "La Tribune" en 2011. Un jeune talentueux, ambitieux, discret, bienveillant, d'une grande générosité, énigmatique. Marque de fabrique des artistes », témoigne l’ancien Directeur de publication du quotidien du Groupe D-Media.



Ce dernier a prié pour lui : « Au fil des moments passés ensemble, est née une admiration réciproque alimentée par des confidences, preuves de confiance. Qu'Allah t'accueille au Paradis mon petit frère ».