Nécrologie : Alioune Diop de Senxibar a perdu sa mère.

Nous devons d’apprendre le décès de Adja Thioro Guèye, mère de notre confrère et PDG de Senxibar Alioune Diop. Elle a été rappelée à Dieu ce mercredi à 15 heures à Thies .

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Alioune Diop et à la famille éplorée.