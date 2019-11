Ndiassane : L’opposition magnifie l’œuvre de Cheikh Bou Kounta devant le khalife général.

Aujourd’hui, toujours dans le sillage de la sainte période que porte l’anniversaire de la naissance du prophète, une forte délégation de l’opposition composée des présidents : Madické Niang, Idrissa Seck, Hadjibou Soumaré, Habib Sy, El Hadj Issa Sall, des représentants des présidents Pape Diop et de Malick Gackou, s’est rendue à Ndiassane pour rendre hommage à son fondateur le cheikh Mouhammad Bou Kounta faisant partie de la grande confrérie soufi Quadriya.



Devant, le Khalife général de Bou Kounta, El Hadj Cheikh Becaye Al Kounta, le Président Madické Niang ainsi que toute la délégation de l’opposition ont rendu un vibrant hommage au Cheikh Bou Kounta. Le Cheikh Bou Kounta, a participé considérablement à l’expansion et à la propagation de l’Islam au Sénégal mais aussi partout ailleurs, en Afrique. Homme de science, guide religieux à la spiritualité dense et élevée, ascète reconnu ; son héritage fait partie des socles solides de notre nation. Son œuvre, multidimensionnelle, aura mis l’Islam sur un piédestal des plus élevés. Qu’Allah Rende Éternel sa lumière.



Le khalife général El Hadj Cheikh Becaye Al Kounta a enfin prié pour toute la délégation et le pays tout entier. La délégation a renouvelé et témoigner de tout son engagement vis à vis du Sénégal.



La cellule de communication.