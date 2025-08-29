Ndiassane - Gamou 2025 : Le comité d’organisation réitère sa demande relative au relèvement de l'enveloppe destinée à la couverture sanitaire

En prélude au gamou de Ndiassane, les membres du comité d'organisation ont effectué une visite de terrain dans la cité religieuse afin de faire l'état des lieux par rapport aux dispositifs qui ont été déployés pour assurer une bonne couverture du Maouloud.

La délégation a visité l'esplanade devant abriter le gamou, les structures sanitaires, le poste de proximité de la gendarmerie de Ndiassane etc...