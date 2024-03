Ndiaganiao, Bassirou Diomaye Faye : « D'ici quelques heures, on aura le verdict. Je demeure confiant! »

De l’avis de celui qui a été choisi par Ousmane Sonko, le doute n'est pas permis quant à l'issue du scrutin de ce dimanche 24 mars...

« Je voudrais remercier tous les Sénégalais qui se sont mobilisés pour le respect de cette échéance, pour défendre la démocratie et nous offrir l'opportunité de choisir celui qui va diriger le Sénégal. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen en toute sérénité et avec une certaine ferveur, parce que je suis dans mon village, et cela fait près d'un an qu'ils ne m'ont pas vu, ce qui est exceptionnel... L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Nous avons réussi à faire de cette élection la présentation d'un projet clair à un peuple appelé à choisir inévitablement entre la continuité et la rupture. D'ici quelques heures, on aura le verdict. Je demeure confiant quant au choix pour la rupture ! »