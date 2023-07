Ndèye Guèye accusée d’être un «porte-malheur», à l’origine des défaites de son mari, le lutteur Boy Dijnné : Bour Guéweul s’attaque aux …

Au lendemain de la énième défaite de son mari, le lutteur Papa Boy Djinné, sa femme l’ex danseuse vedette, Ndèye Guèye a été fortement indexée.

Taxée de chat noir et de femme « porte-malheur », la dame fait l’objet de plusieurs critiques injustifiées voire infondées, de l’avis de Bour Guéweul. D’après lui, la différence d’âge entre le couple ne saurait être un motif pour un tel acharnement. Car, toujours d’après Bour, au-delà du fait que son épouse soit plus âgée que Papa Boy Djinné, la carrière en dent de scie (2 victoires pour 4 défaites et 1 combat sans verdict) du lutteur ne trouve pas une explication dans sa vie de couple qui se porte bien. « Elle subit une pression énorme ! Pourtant elle se sacrifie pour la réussite de son mari », a-t-il déclaré sur le plateau de « Dose matinale »