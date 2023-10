Navetanes 2023 - le Maire Mbaye Dione gâte encore les ASC de la Commune de Ngoundiane avec une subvention de 9.000.0000 FCFA et un stade municipal doté de projecteurs.

Comme à son habitude, le conseil municipal de Ngoundiane a encore sorti les gros moyens pour soutenir l’ensemble des ASC qui jouent dans les Navetanes dans la Zone 10 B de Ngoundiane. En effet, lors d’une cérémonie qui s’est tenue, ce samedi 07 octobre 2023, dans la salle de délibérations de la Mairie, Madame Bineta Ngom , 4ieme Adjointe au Maire et Monsieur Aliou Tine, Chef de la Division chargé des compétences transférées représentant le Maire Mbaye DIONE ont remis sur la table une subvention de cinq millions (5.000.000) de francs CFA au Président de la Zone accompagné des membres du bureau et des dirigeants des 16 ASC. A cette subvention en espèces il faut préciser que le Conseil ajoutera une dotation d’une valeur de quatre milions (4.000.000) francs CFA en divers équipements sportifs (maillots, survêtements, ballons, coupes et diverses récompenses) lors des différentes compétitions que la Coupe des 4 grands, le Championnat (Seniors et Cadets) et la Coupe du maire qui se joueront pour la première fois dans le stade municipal avec des projecteurs en cours d’installation. Au total la mairie a engagé une enveloppe globale de neuf millions (9.000.000) francs CFA. L’occasion a été saisie par les représentants du Maire pour rappeler aux dirigeants de la Zone et aux différents responsables d'ASC que l'autorité municipale tient à ce que les compétitions se déroulent dans la sportivité, le fair-play et le sens des responsabilités. Pour cela, il les a invités à veiller à l'intégrité des nouvelles installations du stade municipal qui sont le fruit d'investissements colossaux de la Mairie. Par conséquent, aucun acte de vandalisme ou de sabotage ne saurait être toléré. L’Adjointe au maire a aussi invité les jeunes de ne pas continuer à circonscrire les activités des ASC au football, mais de s'impliquer davantage dans des activités d'investissement humain telles que le nettoiement des écoles à la veille de la rentrée scolaire ainsi que les campagnes de reboisement. Au nom de toute la jeunesse de Ngoundiane, Ibrahima Séne, président de la Zone a tenu à remercier vivement le maire MBaye Dione pour son engagement constant auprès de sa jeunesse. En tant que membre du bureau de la Zone depuis plusieurs années, il a témoigné des efforts constants du maire Mbaye Dione et de son équipe chaque année pour améliorer les conditions d’organisation des Navetanes. En guise de reconnaissance, les dirigeants de la Zone ont organisé les compétitions dans le respect strict des normes de sécurité et de discipline sportive. Ainsi, ils comptent s’investir davantage dans les activités citoyennes dont l’organisation de la journée de reboisement.