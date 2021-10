Navétanes 2021 : Le Coordonnateur des cadres Benno de Pikine, Abdou Karim Sall, dégaine 3.400.000 pour les 14 zones en compétition de l'ODCAV

Le Ministre Abdou Karim Sall, Coordonnateur des Cadres Républicains de Pikine et Responsable APR à Mbao, a donné son appui aux 14 zones en compétition de l'Odcav de Pikine, avec un montant de 3.400.000 FCFA. Ceci dans le cadre de la préparation des activités de Navétanes de 2021. Le ministre s'est aussi engagé à faire bénéficier à l'Odcav de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Des actions de haute portée dont l’unique visée est de stimuler la citoyenneté, la solidarité et le renforcement de la cohésion entre jeunes autour des multiples valeurs véhiculées par le sport. C'était ce dimanche 03 octobre 2021. Ces zones sont réparties dans les départements de Pikine et Keur Massar. Masquer les messages précédents Chaque zone a reçu une enveloppe de 200 000 plus 500 000 pour les deux zones de la commune de Mbao.