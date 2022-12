Navétane à Rufisque : La finale de la Zone 1 B devant opposer l'Asc Dor Fop à l'Asc Idéal "se joue" avant l'heure...

La violence s'est invitée une énième fois dans le mouvement navétane à Rufisque. La grande finale de la Zone 1 B devant opposer l'Asc Idéal de Keury Souf à l'Asc Dor Fop, a été

annulée suite à des échauffourées entre supporters des deux équipes qui sont pourtant des voisins.

La finale qui devait se jouer au stade a finalement eu lieu dans les rues. Plusieurs dégâts matériels, des blessés, des maisons saccagées, des commerces fermés ont été enregistrés lors de cette bataille rangée. La police a dû intervenir pour ramener l'ordre et éviter que le pire ne se produise.

Encore une fois, la responsabilité de l'ODCAV a été agitée par les populations qui ont déploré la violence qui sévit dans le mouvement du championnat national populaire. Et pourtant les dispositions avaient été prises par les forces de l’ordre pour éviter tout affrontement entre les deux équipes voisines.

En effet, quelques jours avant la finale, les autorités du mouvement navétane et celles de la police, avaient tenu plusieurs réunions à l'issue desquelles un certain nombre de décisions avaient été prises. Par exemple, même l’itinéraire que devaient emprunter les supporters des deux équipes, à l’aller comme au retour du stade, avait été clairement défini pour éviter tout affrontement. Mais c’était sans compter sur les jeunes qui ont voulu régler leurs problèmes non pas sur le terrain, mais bien dans la rue...