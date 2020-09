Naufrage du Joola, 18 ans après : Les victimes revendiquent toujours le mémorial-Musée ‘’Le Joola’’ et le renflouement du bateau.

Une minute de silence et de prières, des visites au niveau des cimetières de Mbao, Saint Lazare, Kantène suivies de dépôts de gerbe de fleurs à la place du souvenir sont prévus ce samedi 26 septembre 2020 à Dakar. Ce, pour honorer la mémoire des victimes du naufrage du bateau.



À Ziguinchor, la cérémonie officielle sera allégée et respectera les mesures barrières. C'est ce qu’a fait savoir le comité d'initiative pour l'érection du mémorial-Musée ‘’le Joola’’ réuni, ce vendredi, pour faire le point sur les activités programmées dont le thème retenu cette année-ci est : «le comportement citoyen toujours en question, 18 ans après le Joola» et transmettre le message des familles de victimes du naufrage.



Messages parmi lesquels l'installation du mémorial-Musée ‘’Le Joola’’. Une demande qui relève d'une importance capitale selon Chamsidine Aïdara, membre dudit comité. «Car, dit-il, il s’agit de sensibiliser et d’enseigner aux générations futures le naufrage du bateau ‘’Le Joola’’ et aussi d'éviter que ce genre de drame nr se reproduise au Sénégal».



Le renflouement du bateau, depuis des années durant, a été aussi l'une des revendications les plus précieuses des familles de victimes. En cette veille de commémoration du dix-huitième anniversaire du naufrage du ‘’Joola’’, le dossier a été remis cette sur table. «Le renflouement du bateau est une question de dignité humaine, une recherche de vérité», a fait savoir Chamsidine Aidara.



Martine Krouma, orpheline et par ailleurs membre du comité estime que la construction du musée-mémorial et le renflouement du bateau leur permettraient de faire leur deuil une bonne fois pour toute.



Pour rappel, le naufrage du bateau le ‘’Joola’’ est jusqu’ici l’un des drames les plus catastrophiques de l'histoire maritime avec près de 2000 morts survenu le soir du 26 septembre 2002.