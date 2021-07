Nationale 2 : AS Kolda sacrée championne !

L’AS Kolda a été sacrée vainqueur du championnat de football de la nationale 2 ce dimanche 04 juin 2021 à Tambacounda. Les koldois ont battu en finale HLM de Dakar par la marque d’un but à zéro inscrit à la 42e minute par l’inévitable Mamadou Dobassine.



D’ailleurs au terme de cet exercice 2020/2021, Mamadou Dobassine a été élu meilleur joueur et meilleur buteur.



Les fouladounabé attendaient depuis longtemps cette victoire comme une régénérescence. Il faut rappeler que le football koldois a beaucoup navigué dans les méandres du championnat amateur ou régional. Et cette remontée, pourrait conduire l’équipe vers les sommets du football national...