Nampalys Mendy sur la qualif en finale : « Je n'ai jamais connu ça de toute ma vie... »

Pour sa première coupe d'Afrique des Nations (CAN) Nampalys Mendy est en train de mettre tout le monde d'accord ! Depuis son entrée en cours de partie contre la Guinée lors de la deuxième sortie des Lions, le milieu récupérateur a été systématiquement titularisé par Aliou Cissé.

Face au Burkina Faso, il s'est une nouvelle fois démultiplié sur le terrain, alternant pressing, récupérations et relances. Malgré un gros coup reçu sur la tête en début de match, il s'est relevé pour tenir sa place. Avec cette qualification à la CAN, il a avoué vivre une expérience unique : « Je n'ai jamais connu ça de toute ma vie... »