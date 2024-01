Nampalys Mendy sur la concurrence avec Pape Matar et Lamine Camara au milieu du terrain des Lions…

Acteur majeur lors de la conquête du premier sacre du Sénégal en terre, camerounaise, il y a deux ans, Nampalys Mendy, a été un peu freiné par les blessures au point de perdre sa place de titulaire dans l’ entrejeu des lions du Sénégal. Pour autant le joueur du RC Lens reste à la disposition du sélectionneur Aliou Cissé. Il se réjouit des bonnes performances de ces jeunes coéquipiers, en l’occurrence Lamine Camara et Pape Matar Sarr.

« Pour moi ça n'a pas été une grande surprise. Je les (Lamine et Pape Matar, Pape Geuye) côtoie quotidiennement à l’entrainement et je vois ce qu'ils font en club. C'est vrai qu'ils ont été très bons. C'est une très bonne chose pour l'équipe nationale du Senegal. On a un groupe de qualité et qui performe. Et que ça continue comme ça. »