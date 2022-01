Nampalys Mendy, homme du match face à la Guinée Équatoriale : « Tout le monde a été bon... »

Le groupe vit bien, chacun joue sa partition et l'équipe monte en puissance dans cette CAN 2022. C'est en résumé la lecture de Nampalys Mendy au sortir du match de quart de finale remporté 3-1 face à la Guinée Équatoriale. Brillant en qualité de sentinelle devant la défense. Il a abattu un gros travail dans la récupération du cuir et la protection de sa défense, avec Gana Guèye et Pape Guèye comme premier rideau.