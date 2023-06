Nampalys Mendy : « On est déjà qualifié, mais on doit représenter notre pays »

Il faudra éviter le match piège ce samedi (19h00 gmt) face au Bénin, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique, Côte d’Ivoire 2024. Pour le milieu de terrain international sénégalais, Nampalys Mendy (30 ans) même si le Sénégal est déjà qualifié, il faudra mettre de l’intensité et de la concentration pour essayer de s’imposer contre la sélection béninoise. « On a un adversaire qui joue quelque chose. On est déjà qualifié, mais on représente notre pays, on se doit de faire un bon résultat », a-t-il affirmé en conférence de presse d’avant match, ce vendredi à Cotonou.

Sans club en cette fin de saison coïncidant avec sa dernière année de contrat avec Leicester, Nampalys préfère rester focus sur l’équipe nationale. « Je me sens très bien. J’essaie de bien travailler pour être physiquement au top. Je crois que ça se voit, physiquement je suis bien. Je pense avant tout à faire de bonnes performances. Je suis concentré sur la sélection. On a travaillé dur et ce qui est sûr, c’est qu’on donnera tout demain », conclura-t-il.