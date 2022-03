Naissance de l’Initiative des journalistes du Sahel et du Maghreb pour la Prévention de l'Extrémisme Violent (IJSM-PEV).

L’apologie de la haine et du discours extrémiste est aujourd’hui un phénomène inquiétant et répandu dans le monde.



En Afrique, notamment dans les régions du Sahel et du Maghreb, le contexte socio-économique souvent difficile expose la jeunesse à ce fléau.



Ainsi, afin de contribuer à la vulgarisation du journalisme de paix et à la diffusion de contre-discours alternatifs et participer aux efforts de sensibilisation et de lutte entrepris par les gouvernements respectifs dans les régions susmentionnées, des journalistes issus de ces pays et ayant pour la plupart déjà eu à travailler sur la question ont décidé après des concertations approfondies à Abidjan, de lancer « l’Initiative des journalistes du Sahel et du Maghreb pour la prévention de l'extrémisme violent (IJSM-PEV). »



Cette initiative a été formellement créée le 06 mars 2022 suite à une rencontre virtuelle ayant réuni ces journalistes issus de plusieurs pays qui participent depuis quelques mois à un programme de l’ONG américaine « Equal Acces International» portant sur « Médias et Extrémismes ».



Les objectifs de « Initiative des journalistes du Sahel et du Maghreb pour la Prévention de l'Extrémisme Violent (IJSM-PEV) » tournent autour de trois (3) axes principaux : le réseautage avec des échanges d’information, la formation continue et la prévention-médias (production de contenus pertinents et bien fouillés avec l’appui des bailleurs de fonds).



L’action de l’IJSM-PEV s'inscrit en droite ligne dans les stratégies globales, nationales et multilatérales telles que celles des Nations Unies, de l’Union Européenne, des États-Unis d’Amérique.



L’IJSM-PEV sera dirigée par un Comité de pilotage provisoire chargé du suivi du processus d'opérationnalisation et d’officialisation.



Le Comité veillera au suivi du processus et ses membres travailleront en étroite collaboration et garderont le contact de façon permanente.



Sa composition est établit comme suit :



- le Président : Anas Mezzour (Maroc)

- Vice-Presidente : Mariam Ouedraogo (Burkina Fasso)

- Secrétaire général : Bakari Guèye (Mauritanie)

- Secrétaire général Adjointe : Dénémadji Némerci (Tchad)



Les membres :

-Abdou Khadre Cissé (Sénégal)

-Mohamadou Alhassan (Niger)

-Martin Kaba (Burkina Fasso)

-Awa Seydou Traoré (Mauritanie)

-Mamadou Mahamane (Niger)

-H. Alain Savadogo (Burkina Faso)

-Rajel Oumar (Mauritanie)



La liste des fondateurs de l’Initiative des journalistes du Sahel et du Maghreb pour la Prévention de l'Extrémisme Violent (IJSM-PEV)



Anas Mezzour (Maroc)

Awa Seydoutra (Mauritanie)

Dénémadji Némerci (Tchad)

Bakari Guèye (Mauritanie)

Amy Sissoko (Côte d'ivoire)

Mahamadou Mahamane (Niger)

Mariam Ouédraogo (Burkina Faso)

Abdou Khadre Cissé (Sénégal)

H. Alain Savadogo (Burkina Faso)

André Kodmadjingar (Tchad)

Rajel Oumar Boilil (Mauritanie)

Mbodoub Hassan (Tchad)

Kaba Martin (Burkina Fasso)

Mahamat Ali Mouta (Tchad)

Alhassane Kouzi (Niger)

Lynda Abbou (Algérie)

Imane Bellamine (Maroc)

Kossoukoye Balkissa (Niger)

Kanate Kassoum (Côte d'ivoire)

Yassmine Laabi (Maroc)

Mossot Tatiana (Cameroun)

Aly Ibrahim (Mali)