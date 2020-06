NUIT DE FEU À TOUBA / Les regrettables scènes qui ont écœuré le Khalife Général des Mourides (VIDÉO)

Des pneus brûlés, des panneaux publicitaires saccagés et parfois incendiés, des kiosques renversés, des récipients à ordures déversés sur la chaussée, une ambulance brûlée, des pierres jetées n'importe où et n'importe comment et surtout la quiétude de Touba perturbée... Les manifestants ont, cette fois-ci, dépassé les bornes. Sur ces images que vous propose Dakaractu-Touba, vous verrez des foules déchaînées mais bizarrement composées en grande partie d'enfants. À côté de la violence inouïe dont il a été question, on peut aussi noter la clarté des messages délivrés. En clair, ils exigent la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu.