NOMINATION DE YAKHAM MBAYE A LA TÊTE DU SOLEIL: Un journaliste chevronné, manager hors pair à l’Astre national

Une fois de plus je ressens une profonde fierté, une profonde émotion, avec la nomination de notre frère et ami Monsieur Yakham Mbaye au Poste de Directeur Général du Quotidien National Le Soleil, succédant ainsi Monsieur Cheikh Thiam, autre confrère qui a réussi à jouer pleinement sa partition. Mon émotion est d'autant plus vive que cette nomination est le fruit de dur labeur que chacun doit apprécier à sa plus grande valeur. Sans compter qu'elle a été accueillie favorablement par les journalistes et, ceux avec qui il a partagés les rédactions pendant plusieurs années.

Etant un homme de défis je sais qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour réussir sa mission, et, je sais que le Chef de l’Etat peut compter sur lui pour apaiser le climat social et remettre au travail les compétents journalistes et employés de cette grande administration. Aujourd’hui tous ceux qui travaillent au groupe Grafisol doivent rester solidaires et mobilisés pour réussir ensemble la mission que le chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Macky SALL a confiée à l’ancien Secrétaire d’Etat à la Communication.

Connaissant l'homme pour avoir été un de ses plus proches collaborateurs pendant plus d'une décennie aux publications L'Info 7 et Le Populaire, je sais qu'il sera à la hauteur de cette nouvelle mission, de par son engagement, sa compétence, sa détermination à aller toujours de l'avant et surtout le respect envers ses collaborateurs. Yakham Mbaye est un homme du sérial qui aime son métier de journaliste et il a de l'ambition pour faire du groupe Grafisol, une structure apte à inventer et à initier les changements, ce qui implique la compétence, la participation de tous. Au lendemain de sa nomination, un confrère de Dakaractu a parlé de terrain miné au moment où Mansour DIENG de Gawlo.net, écrit le Soleil de combat pour Yakham. Je dirais que Yakham est en terrain connu pour n’avoir exercé que le métier de journalisme. Il saura manager avec brio les journalistes et l’administration pour avoir été sous l’aile protectrice de Boubacar Boris Diop et Pape Samba Kane au Matin, ensuite Papa Samba Kane et Mamadou Albert Sy à l’Info 7 avant de se voir confier la Direction Générale du Groupe Com 7 qui comprenait, outre l’administration, Info 7, Le Populaire, 7 Week-end, Tract, Lion et la Radio 7 FM et l’imprimerie Rotto Off 7. Durant cette période, Yakham a déployé des efforts infatigables pour tisser un large réseau composé de personnalités venant de milieux divers politiques, économiques, sportifs syndicalistes, intellectuels, étudiants, jeunes, etc. Il a rendu des services incomparables pour l’indépendance de la presse malgré les pressions incessantes de certains lobbys très puissants. Mais l'histoire, telle Athéna, drapée dans sa dignité immuable, il restera inaccessible aux tentatives de déviement, la vérité est son unique langage, les documents, son support, avec une seule devise: éthique, déontologie, justice et réalité. On peut tout lui arracher sauf son honneur et sa dignité. Et dans cette noble mission il aura toujours le soutien de ses amis, ses proches et anciens collaborateurs dans la quête du succès dans sa nouvelle mission. Patriote farouche et sans concessions, homme de courage et d’engagements, je peux dire sans risque de ma tromper, qu’avec Yakham Mbaye, une nouvelle page va s’écrire pour le quotidien national Le Soleil. Un jour nouveau est entrain de se lever. La machine est en marche et rien ne pourra l’arrêter. C’est pourquoi l’heure n’est plus à la division au sein de l’astre national. L’heure est désormais au rassemblement et à la mobilisation, à l’action et à l’efficacité. Et je suis persuadé que les confrères du Quotidien National Le Soleil, où j’ai exercé pendant quatre bonnes années, trouveront en lui, un homme de dialogue, de consensus mais une bête de travail et surtout de perfection.

Puisse le Soleil de notre Sénégal l'inonder de ses rayons, afin que vive le Groupe Grafisol avec son canard que nous aimons tant et avons toujours aimé. Bonne chance mon frère !



Mbaye Jacques DIOP, journaliste, Chevalier de l’Ordre National du Lion