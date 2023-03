NÉCROLOGIE - Rappel à Dieu de Mamadou Diakité

Grosse perte pour les familles Diop, Diagne et Diakité de Castors, mais aussi pour tous les habitants de la cité PTT… Mamadou Diakité, habitant du quartier de Castors à Dakar, vient , en effet, de tirer sa révérence des suites d’une courte maladie.

Un courtois et disponible, mais surtout un fervent mouride au point qu'il avait choisi de devenir membre de la célèbre association des Hizbut...



La levée du corps aura lieu demain vendredi 31 mars 2923 à la grande mosquée de Castors située près du marché. La famille notamment le père du disparu a décidé que l’inhumation aura lieu à Touba le même jour.



Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos de l'âme du défunt.