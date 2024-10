Construction en crise : chute de 5,2 % du chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2024

Le secteur de la construction sénégalais a connu un recul notable de 5,2 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2024, comparé à la même période en 2023, selon les chiffres révélés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et relayés par Libération.

Cette baisse est principalement due à la chute de 25,5 % dans le sous-secteur de la construction de bâtiments et à un recul de 3,9 % dans le génie civil.



Malgré cette tendance négative, certaines branches du secteur parviennent à atténuer cette baisse globale. Les activités spécialisées de construction, en particulier, ont enregistré une hausse impressionnante de 31,6 %, tirée par l’augmentation des autres travaux spécialisés et une nette amélioration des travaux d’installation, qui ont bondi de 31,5 %.



Cependant, cette embellie n’a pas suffi à compenser les chutes spectaculaires dans les travaux de démolition et de préparation de sites (-65,7 %), ainsi que les travaux de finition (-61,7 %), qui ont lourdement pesé sur la performance globale du secteur.



Ce repli s’inscrit dans un contexte économique difficile, où les investissements dans la construction de bâtiments et le génie civil semblent ralentir, alors que certaines activités spécifiques continuent de croître à des rythmes soutenus.