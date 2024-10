Reddition des comptes/levée provisoire des interdictions de sortie du territoire : cette nouvelle approche adoptée par les autorités 

Le 14 septembre 2024, Dakaractu avait fait état d'une liste de 200 personnalités qui auraient fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, au niveau des aéroports, ports et frontières. Et qu'il s'agit notamment d'anciens ministres de l'ex-régime, des directeurs de l'Administration générale et de l'équipement (DAGE), des directeurs de société, des hommes d'affaires, etc. Mais d'après nos informations, cette mesure a été provisoirement levée après que des procédures judiciaires ont été lancées par certaines personnalités précitées auprès de la cour de justice de la CEDEAO, déclarant avoir été bloquées par l'État du Sénégal d'une façon illégale. À cet effet, les nouvelles autorités, ne voulant pas que leurs interdictions de sortie du territoire puissent faire l'objet d'une procédure ou d'une décision judiciaire auprès de la juridiction sous-régionnale et qui pourrait les désavantager, comme il en était question jadis sous le régime de Macky Sall et notamment du temps de Karim Wade, auraient fait marche arrière en amorçant une nouvelle démarche axée sur la légalité. Du coup, elles ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Et selon des informations de DakarActu, des directeurs généraux de l'ancien régime ont été entendus cette semaine par la justice. Et l'objectif étant d'accélérer l'ouverture des procédures judiciaires à l'encontre de ces personnalités pour pouvoir récupérer leurs passeports et leur faire notifier d'une façon légale leurs interdictions de sortie du territoire. Une affaire à suivre !