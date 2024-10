Mystère à Ngor : Quelles sont les vérités cachées derrière la mort mystérieuse de cette femme retrouvée à moitié nue ?

Une découverte macabre a plongé le quartier dakarois de Ngor dans l’inquiétude et l’interrogation. Hier matin, aux alentours de 5h30, les voisins d’un appartement voisin de l’école primaire « Alieu Samb » ont fait l’effroyable constat du corps sans vie d’une femme, identifiée comme Nd. Codou S.

Selon L’Observateur, cette dernière, originaire de Pout, travaillait de nuit et a été retrouvée à moitié nue. Une enquête de voisinage a révélé que Nd. Codou S. avait précédemment vécu à Ngor Ponty, et plusieurs témoins l’ont vue peu avant son décès.



Les gendarmes de la brigade de Ngor, immédiatement alertés, ont procédé aux constats d’usage et ont découvert que la défunte avait récemment déménagé dans le quartier. Les premiers éléments de l’enquête de voisinage ont révélé que sa mort pourrait remonter à environ 3h du matin. Bien qu’aucune trace de violence n’ait été relevée sur son corps, cela n’exclut pas la possibilité d’un homicide, laissant planer un soupçon sur un éventuel fugitif.



Le procureur a ordonné le transfert de la dépouille à la morgue pour autopsie, tandis que la police scientifique a été mobilisée pour mener des prélèvements. En parallèle, le haut commandement de la gendarmerie a décidé de confier l’enquête à la brigade de recherches de Faidherbe, mieux équipée pour élucider ce mystère. Les enquêteurs ont d’ores et déjà interpellé un suspect qui est actuellement en garde à vue.



Les habitants de Ngor sont en émoi, s’interrogeant sur les circonstances de cette tragédie. Les questions restent nombreuses : Qui est réellement responsable de cette mort ? Quelles vérités se cachent derrière cette affaire ? Les résultats de l’autopsie et les avancées de l’enquête pourraient bien apporter des réponses.