Sénégal : Le FMI explique la dette en parlant de financement d'investissement.

L'équipe du FMI qui a été envoyée au Sénégal pour discuter des conclusions préliminaires du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) sur les finances publiques couvrant la période 2019-2024 T1, ainsi que des perspectives budgétaires pour le reste de l'année, a fait savoir que « les conclusions préliminaires de l'IGF indiquent des révisions substantielles des données d'exécution budgétaire pour la période 2019-2023 ».



Et d'après elle, ces révisions sont principalement attribuables à des investissements financés par des emprunts extérieurs et des prêts contractés auprès des banques locales.

Et « en conséquence, le déficit budgétaire et la dette publique pour cette période sont désormais estimés significativement plus élevés que les chiffres précédemment rapportés dans les lois de finances et de règlement ».