Détournement de 5 millions à Cofina : Un Chargé de Recouvrement Tombe dans le Piège de "NAAR BI" et finit en prison !

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Madiap Sarr, chargé de recouvrement chez Cofina, à deux mois de prison ferme pour abus de confiance. À seulement 28 ans, cet homme a plongé dans une spirale destructrice en détournant la somme de 5,225 millions de FCfa de l’entreprise, qu’il a ensuite utilisée pour jouer sur Parifoot, dans l’espoir de réaliser un gain qui lui permettrait de rembourser son délit. Malheureusement pour lui, la chance ne lui a pas souri, et il a perdu à tous les coups.



Madiap Sarr, dont le rôle était de percevoir quotidiennement les recettes de l’entreprise, a profité de sa position pour détourner cette somme conséquente.Selon L'Observateur , Au moment de son arrestation, le trou qu’il avait laissé dans les caisses de Cofina n’avait pas échappé à l’audit de contrôle, entraînant une plainte pour abus de confiance déposée par la société.



Lors de son procès, Madiap a reconnu sans ambages les faits qui lui étaient reprochés, faisant preuve de remords. Sa famille a tenté de réparer le préjudice en s’engageant à verser 2,250 millions de FCfa à Cofina. Cependant, le procureur de la République a exigé l’application stricte de la loi, tandis que l’avocat de la société réclamait 4 millions de FCfa pour tous les préjudices subis. En fin de compte, la justice a donné raison à Cofina, condamnant Madiap à deux mois d’emprisonnement et l’obligeant à rembourser la totalité du montant détourné.



Cette affaire soulève des questions sur les dangers du jeu et les conséquences désastreuses d’un comportement imprudent, mettant en lumière la fragilité d’un parcours professionnel pourtant prometteur. Madiap Sarr a ainsi vu son avenir assombri par un choix regrettable, laissant en suspens l’avenir de sa carrière.