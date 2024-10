Affaire ASER / Birahime Seck répond à Ousmane Sonko : « Le scandale est consommé depuis que le DG a accepté de « renégocier » sur des irrégularités. »

Le coordonnateur national du Forum Civil Section / Transparency, après la sortie de Ousmane Sonko sur l’affaire ASER, livre sa part de vérité. Birahime Seck ne semble pas partager la position du président du Pastef : « Monsieur Ousmane SONKO, pas vous ! » Le scandale dit de l'Aser est consommé depuis que le DG a accepté de « renégocier » sur des irrégularités de surfacturations constatées. Des infractions, on les sanctionne, mais, on ne cherche pas à les effacer ou corriger par une quelconque « renégociation ».



En effet, lors du meeting de Fundraising qu’il a organisé hier avec le parti Pastef, Ousmane Sonko a déclaré qu’il n’y a aucun scandale à l’ASER. Il s’agissait pour le directeur général, Jean-Michel Sène, de « revoir le contrat sur les marchés comportant des commissions et des surfacturations ».