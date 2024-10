Sangalkam : La dame C. Diallo fait une mauvaise manœuvre, percute le mur de la sous-préfecture et tue A. Kane, mère de 5 enfants

Un accident tragique s'est produit ce matin entre 7 et 8 heures à Sangalkam. En effet, après avoir déposé ses enfants à l'école, une commerçante répondant au nom de C. Diallo qui était à bord de son véhicule a fait une mauvaise manœuvre. Ainsi, en voulant faire marche arrière, elle a malencontreusement appuyé sur le bouton départ. Par la suite, son véhicule a foncé tout droit sur le mur de la sous-préfecture de Sangalkam, percutant une dame qui était de l'autre côté du mur, du nom de A. Kane, mère de 5 enfants et habitant à Keur Moussa. Les sapeurs-pompiers qui s'étaient déplacés sur les lieux de l'accident ont déposé le corps de la victime à la morgue. La mise en cause, quant à elle, est présentement entre les mains des forces de l'ordre qui ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident…