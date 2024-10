Abdoul Mbaye tacle le régime en place: « Ils prétendent être anti-système, mais c'est le système... »

Lors de la cérémonie de présentation de la coalition "Sénégal Kessé", Thierno Alassane Sall, accompagné d'Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, a lancé un vibrant appel à une véritable alternance politique au Sénégal. Mbaye a vigoureusement critiqué le régime en place, affirmant que « c’est le système qui continue » malgré les discours anti-système.

Dans son discours, Abdoul Mbaye a souligné l’urgence d’une refondation de la démocratie sénégalaise. Il déclare : « Il est temps de sortir du système qui condamne notre peuple à la déception et au désespoir. » Selon lui, la continuité des mêmes pratiques politiques mène à un blocage économique et à un risque d’explosion sociale.

Mbaye a insisté sur le rôle crucial des députés, qui doivent représenter le peuple face à un exécutif trop puissant. Il a rappelé que l’Assemblée nationale doit être l’organe qui vote les lois et veille à leur respect, en surveillant les actions des gouvernants. « Fuyons la triste répétition d’une assemblée nationale soumise à l’exécutif », a-t-il ajouté, dénonçant les dérives des gouvernants qui, après leur accession au pouvoir, deviennent souvent milliardaires, au détriment de la population.

En appelant à voter pour la liste "Sénégal Kessé" le 17 novembre 2024, Mbaye a exprimé l’espoir de voir émerger une nouvelle génération de gouvernants sincères et dévoués à l’intérêt public. « Ensemble, mettons en place une assemblée nationale capable de soutenir et d’évaluer les réformes dans l’unique intérêt du peuple », a-t-il conclu, réaffirmant l’engagement de la coalition envers un Sénégal plus juste et équitable.

Cette cérémonie marque une étape significative dans la lutte pour une gouvernance responsable, promettant une nouvelle voie pour les Sénégalais en quête de changement.