NÉCROLOGIE / La famille de Mame Mor Diarra Mbacké en deuil !

Cheikhouna Mbacké, Khalife de de Serigne Cheikh Penda Mbacké Ibn Mame Mor Diarra Mbacké n'est plus. Le chef religieux a, en effet, tiré sa révérence ce dimanche. Il était âgé d'au moins 60 ans et fut le porte-parole de la famille de Mame Mor Diarra Mbacké, grand-frère de Serigne Touba.



L'inhumation aura lieu ce jour même à 17 heures aux cimetières de Mboussobé. Dakaractu-Touba présente à Serigne Abdou Lahi Mbacké "Yallay Buur" et au Khalife Général des Mourides ses sincères condoléances.