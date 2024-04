Gestion Gouvernemental : Le Chef de l’Etat rappelle à ses ministres les quatre piliers pour une bonne gestion

Lors du séminaire du Gouvernement avec le premier ministre Ousmane Sonko, tenu, ce samedi 27 avril 2024, le président de la République Bassirou Diomaye a accentué son discours sur quelques mots clés pour une bonne gestion de l’état. Dans ses propos, le chef de l’Etat a rappelé à ses ministres les piliers fondamentaux sur la gestion gouvernementale que sont pour lui : l’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence.



Ainsi, Bassirou Diomaye Faye a décliné ses attentes qui sont celles des citoyens à son équipe. « Les attentes des populations sont grandes, et nous leur avons promis une rupture, c’est-à-dire une au sein de l’exécutif, et plus particulièrement au sein du gouvernement. J’attends donc de ce séminaire gouvernemental qu’il vous permette de disposer des connaissances fondamentales et des principaux outils, leviers énormes devant permettre de piloter, diriger, conduire gérer, en un mot, de manager avec efficacité et efficience le département ministériel qui vous a été confié (…) L’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence constituent les piliers de notre action ».



Dans cette même veine, il a évoqué les quatre piliers à ses collaborateurs afin de mener à bien le travail. « Pour le premier pilier, l’honneur, c’est celui d’avoir été choisi parmi de nombreux sénégalais et sénégalaises, d’ici et de la diaspora, tout aussi compétents et méritants, pour mener à bien une mission précise qui est délimitée. Pour l’exercice de laquelle des responsabilités vous ont été confiées par décret, vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission. L’autre pilier essentiel, c’est la disponibilité. Celle dont vous devez faire preuve à l’endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d’information et pour une bonne compréhension de vos attentes, c’est aussi celle que vous devez aux usagers du service public qui est confié. Vous devez l’assumer avec dévouement (…) L’autre pilier fondamental, c’est l’humilité. C’est cet état d’esprit dont vous ne devez jamais vous départir et qui doit vous conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente, mais aussi vous emmener à entretenir l’esprit d’équipe et de solidarité au sein du gouvernement, sous la direction du premier ministre. Le quatrième et le dernier pilier, c’est la compétence. C’est celle dont vous devriez faire montre après avoir été enrichi par les débats que nous allons avoir durant cette journée intense de travail autour de thèmes aussi divers que l’organisation de l’Etat »,conclut-il.



Dieynaba Agne