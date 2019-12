NÉCROLOGIE : Décès du journaliste Abdourahmane Camara de Walfadjri.

Le journaliste sénégalais Abdourahmane Camara, responsable des rédactions du groupe Walfadjri, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche au Maroc, des suites d’une maladie.



Le décès de M. Camara intervient environ un an après le rappel à Dieu du président-directeur général du groupe Walfadjri, Sidy Lamine Niass, dont il était un fidèle parmi les fidèles.



Il a participé aux côtés de ce dernier au lancement du premier organe de ce groupe, un hebdomadaire, contribuant ainsi au développement de cette entreprise devenue un des symboles de la presse privée sénégalaise.



Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à nos confrères de Walfadjri et à la famille éplorée.