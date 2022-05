NÉCROLOGIE - Amadou Moctar Bèye, ancien de la RTS et père de Adama Bèye de AB Corporation, a tiré sa révérence !

Encore une triste nouvelle ! Amadou Moctar Bèye, ancien réalisateur à la Radio - Télévision Sénégalaise et père de Adama Bèye, actuel Directeur Général de AB Corporation vient de tirer sa révérence. Le rappel à Dieu a eu lieu ce matin aux environs de 08 heures à la clinique Bellevue.

L’homme de médias était âgé de 72 ans. L’inhumation aura lieu ce Samedi à Yoff à 14 heures.



Dakaractu présente ses condoléances à la famille du défunt et au monde de la presse nationale et prie pour le repos et paix de son âme...