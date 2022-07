NÉCROLOGIE À TOUBA / Hizbut - Tarquiyah en deuil : Moustapha Yacine Guèye, ancien patron de MTL, a tiré sa révérence

Grosse perte pour la communauté Mouride et surtout pour le dahira Hizbut - Tarquiyah. Moustapha Yacine Guèye n’est plus! Le milliardaire mouride a été arraché à l’affection des populations de Touba ce samedi 16 juillet. L’inhumation aura lieu ce dimanche 17 juillet 2022 après la prière de Takussan à Touba.





QUI ÉTAIT MOUSTAPHA GUÈYE ?





Pour présenter l’homme, l’on peut se référer aux témoignages jadis faits sur lui par Serigne Mountakha Mbacké le samedi 16 Octobre 2016. Le Patriarche avait décrit Moustapha Yacine Guèye comme un disciple mouride exceptionnel qui a investi sa vie et ses biens au service de la communauté. L’ancien patron de Magal Holding Limited n’a jamais croisé les bras pour Touba. De son vivant, il s’était beaucoup engagé dans la construction de la mosquée Mame Diarra à Porokhane. Il fut l’un des argentiers les plus connus dans la communauté mouride. L’homme vivait depuis plusieurs années aux Hlm Sokhna Maïmouna avec sa famille. Parfois en costume, parfois en « baay-lahat », Moustapha Yacine était réputé nourrir démesurément ses deux passions : les télécommunications et le mouridisme.



L’on raconte sur lui qu’il tient jalousement par devers lui un bonnet qui lui avait été offert par Serigne Saliou. L’homme a, pendant longtemps, pris à sa charge une partie de la restauration des talibés à Khelcom. Ingénieur en télécoms, il dépensait sans compter lors des magals.





UN ANCIEN DE HIZBUT TARQUIYAH





Après avoir fait des études brillantes au Sénégal, Moustapha Yacine Guèye s’était payé le luxe de poursuivre ses enseignements en Europe, principalement en France où il a cumulé les diplômes d’ingénieur en matière de télécoms. Son business qui marchera très fort, en un temps record, fit de lui l’un des plus grands démarcheurs de licences téléphoniques d’Afrique de l’Ouest. Millionnaire puis milliardaire, Moustapha Yacine Guèye installe ses quartiers à Dubaï. Il met en selle sa société « Magal Holding Limited » Mtl en acronyme, décroche marchés après marchés et se pointe dans le peloton de tête des milliardaires Sénégalais. Riche, très riche même, l’homme continuera de garder la tête sur les épaules, selon un de ses anciens proches collaborateurs au niveau de la Dahira Hizbut Tarquiyah. Faisant partie des premiers membres de la structure que dirigeait Serigne Atou Diagne, Moustapha Yacine Guèye en était devenu le principal argentier, assurant à coups de millions de Cfa la restauration de leurs hôtes lors des magals.





Cette force financière lui octroiera une autre force au sein de la Dahira qu’il quittera avec quelques uns de ses condisciples suite à des divergences de vue avec certains de ses condisciples. L’homme se blottit, alors, dans son coin, tissant de fil en aiguille, de solides relations avec les dignitaires de la confrérie, maintenant le cap dans l’objectif qu’il a toujours eu : œuvrer pour Serigne Touba. Il se rapprochera par la suite, de nouveau, de Hizbut avant de retourner vers son Seigneur. Il fut aussi conseiller municipal à Touba, choisi qu’il était par le Khalife Général des Mourides.





Dakaractu-Touba présente au dahira Hizbut Tarquiyah ses sincères condoléances...